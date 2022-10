Politiebond: loonsverhoging beschikbaar voor meer medewerkers

Politiebonden hebben bedongen dat meer werknemers binnen het korps een loonsverhoging krijgen van 100 euro per maand, meldt vakbond ACP vrijdag. Ook zogenoemde aspiranten in bepaalde salarisschalen krijgen het extra salaris met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Deze aspiranten bleken buiten de boot te zijn gevallen toen de bruto loonsverhoging onderdeel werd van de nieuwe politie-cao 2022-2024. Aspiranten mét werkervaring kwamen er wel voor in aanmerking, maar andere aspiranten niet. Voor hen is dit nu gerepareerd, tijdens een maandelijks arbeidsvoorwaardengesprek. Het gaat om aspiranten in de salarisschalen 2A, 3A, 4A, 5A en 6A. Het is niet duidelijk om hoeveel medewerkers het gaat.

Afgelopen juni zetten de politiebonden, de korpschef en de minister van Justitie en Veiligheid hun handtekening onder de nieuwe cao.