Groesbeek vangt minderjarige asielzoekers op

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat zo’n zestig minderjarige asielzoekers opvangen in het Gelderse Groesbeek. De gemeente Berg en Dal, waartoe Groesbeek behoort, meldde vrijdagavond dat de jongeren mogelijk al komende week arriveren. Tot wanneer ze blijven is onbekend.

De jongeren, die tussen de 14 en 18 jaar oud zijn en zonder ouders of andere begeleiders naar Nederland zijn gekomen, worden opgevangen in een pand waar eerder mensen met een verstandelijke beperking woonden. Het COA heeft volgens de gemeente vrijdag een akkoord getekend met de eigenaar en vervolgens de gemeente ingelicht. Omdat de opvang in overeenstemming is met de bestemming van het pand, is het niet nodig dat de gemeente toestemming geeft, zegt ze.

Donderdag schreef staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan gemeenten dat voor 1 januari er 1700 extra opvangplekken nodig voor zijn voor minderjarige vreemdelingen (amv). Als dat niet geregeld wordt, dreigt het risico dat deze kinderen buiten moeten slapen of gaan zwerven op zoek naar onderdak.