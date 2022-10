Rechtbank beslist op verzoek tot beëindiging oude strafzaken

De rechtbank in Den Haag neemt maandag een beslissing over een verzoek tot beëindiging van 53 verouderde strafzaken. Het Openbaar Ministerie heeft daar om gevraagd, om ruimte te scheppen voor meer urgente en actuele zaken. Het gaat om zaken van minimaal vier jaar oud – sommige zijn ouder dan zeven jaar – waarin het draait om onder meer het dealen van drugs of het kweken van hennep. “Kleine jongens”, zo omschreef het OM de beklaagden in de zaken.

Volgens het OM hebben de zaken (te) lang stilgelegen, omdat telkens voorrang werd gegeven aan zaken met slachtoffers, minderjarigen of gedetineerde verdachten. Inmiddels zijn er zo veel grote zaken op het bureau van justitie beland, dat daarvoor de beschikbare capaciteit voor moet worden ingezet, vindt justitie. Het gaat daarbij om zaken die door het ontsleutelen van cryptoberichten aan het licht zijn gekomen.

Het OM heeft het verzoek bestempeld als “ongebruikelijk en in sommige gevallen ook pijnlijk”, omdat voor alle zaken geldt dat politie, justitie en rechterlijke macht er al veel werk in hebben gestoken.

Het gaat ook om een aantal ontnemingszaken, waarin het OM geld wil afpakken van verdachten die hun celstraf al hebben uitgezeten. In een aantal gevallen is dat niet meer nodig, omdat het OM bijvoorbeeld een financiële overeenkomst heeft gesloten of omdat de rechter in hoger beroep heeft beslist dat de criminele winst aan de slachtoffers moet worden uitgekeerd.