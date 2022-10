Jongeren blijven kampen met mentale problemen, zo blijkt uit een onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder ruim 1500 mensen van 16 tot en met 34 jaar. De klap van de coronacrisis zijn ze nog lang niet allemaal te boven, zorgen over nieuwe crises komen op en daar komt prestatiedruk nog eens bij.

Een derde van de jongeren (32 procent) heeft depressieve gevoelens, net zoveel als vorig jaar, telde 3Vraagt. Wel is er iets minder eenzaamheid dan tijdens de coronacrisis: toen voelde 49 procent zich eenzaam, nu 42 procent. Maar het aantal zware piekeraars nam toe van 41 naar 46 procent.

De jongeren zitten met name in de piepzak om de prijsstijgingen en de wooncrisis. Drie op de tien zeggen dat ook de klimaatcrisis invloed heeft op hun psychische gezondheid. De oorlog in Oekraïne laat jongeren evenmin onberoerd: “Door klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne voelt het alsof er geen toekomst meer is, alsof de wereld binnenkort kapot gaat”, schreef een deelnemer aan het onderzoek. “Het voelt alsof de wereld brandt en ik er niks tegen kan doen. Ik kan daar moeilijk mee omgaan”, meldde een ander.

Prestatiedruk wordt door 71 procent ervaren. Ruim de helft (55 procent) ziet praten over mentale problemen als een taboe. “Je wordt als aansteller gezien als je hierover praat. Zeker als je een man bent”, schreef een deelnemer.