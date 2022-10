LTO-leden: weinig hoop op opvolgen Remkes-rapport door kabinet

Boeren en tuinders vragen zich hardop af of het kabinet de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes wel zal opvolgen. Dat komt naar voren uit een ledenraadpleging van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland over het rapport met deze adviezen, dat vorige week naar buiten werd gebracht door Remkes.

LTO-leden mochten aangeven of aanbevelingen van Remkes bijdragen aan de broodnodige verbetering van het vertrouwen van boeren in een oplossing voor de stikstofkwestie. Voor zijn inspanningen kreeg Remkes een krappe voldoende. De vraag is vooral wat het kabinet met het Remkes-rapport gaat doen, zo klinkt het.

Het advies van Remkes om de stikstofaanpak breder te benaderen dan enkel juridisch of ecologisch krijgt van de LTO-leden de hoogste score, namelijk een 6,7. De voorgestelde integrale aanpak kan dus rekenen op steun, concludeert LTO. Het idee hoe het land wordt ingedeeld (zonering) kreeg het laagste rapportcijfer: een 4,6. Volgens de LTO-leden voelt dit als “het stikstofkaartje in een ander jasje”, zo klinkt het.

Verder oordeelde de LTO-achterban in doorsnee positief over het voorstel om tot een landbouwakkoord te komen. LTO-voorman Sjaak van der Tak gaf eerder aan dat niet zeker is of LTO zal meewerken aan de totstandkoming van een eventueel landbouwakkoord. Dat hangt volgens hem van een paar punten af. Alleen als er ruimte is voor de inbreng van de boeren is volgens hem overleg over een landbouwakkoord mogelijk.

De door LTO uitgezette enquête werd door bijna 2500 leden ingevuld. De land- en tuinbouworganisatie deelt de inzichten uit de ledenenquête met het kabinet, zodat de uitkomst meegenomen kan worden in de aanstaande kabinetsreactie.