Mallorcaverdachte Lukas O. aangehouden voor cybercrime

Lukas O. uit Hilversum, een van de verdachten in de Mallorcazaak, is in maart dit jaar aangehouden in een onderzoek naar cybercrime. Zijn advocaat Joost Vedder bevestigt dinsdag berichtgeving van NU.nl hierover.

Het vermoeden van politie en justitie is dat O. (19) gekraakte accounts van de webshops Zalando en bol.com doorverkoopt aan derden, al wil de advocaat daar niets over zeggen. O. communiceerde volgens NU.nl via Telegram over de gebeurtenissen op Mallorca met een medeverdachte in het onderzoek naar cybercrime. Die onderschepte communicatie is opgenomen in het dossier van de Mallorcazaak, zegt de raadsman.

Het onderzoek naar cybercrime loopt nog, zegt een woordvoerster van het OM Oost-Nederland. Het is nog niet bekend of O. ook voor cybercrime voor de rechter moet komen.

In de Mallorcazaak wordt O. met vijf anderen verdacht van een poging tot doodslag bij café De Zaak in El Arenal, een incident dat in de uitgaansnacht van 14 juli 2021 voorafging aan de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman verderop op de boulevard. O. staat daarnaast terecht voor openlijk geweld bij café De Bierexpress tegen de groep van Heuvelman. O. beriep zich vorige week als enige van alle negen verdachten op zijn zwijgrecht nadat zijn goede vriend Martijn T. in de rechtbank was aangehouden voor meineed. Die kwam de volgende dag weer vrij.

Dinsdagochtend komt O. opnieuw naar de rechtbank in Lelystad om over zijn persoonlijke omstandigheden te praten.