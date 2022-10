12 jaar cel en tbs voor doodrijden motoragent Rotterdam

Voor het doodrijden van motoragent Arno de Korte is vrachtwagenchauffeur Willem M. woensdag veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Tientallen collega’s van De Korte woonden de uitspraak in de rechtbank in Rotterdam bij. M. was er niet bij.

Naast de celstraf en tbs-maatregel legt de rechtbank in Rotterdam de 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant een rijverbod van tien jaar op.

M. reed op 7 juli 2021 de motoragent van achteren aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. De 47-jarige politieman werd honderden meters meegesleurd en overleed ter plaatse. M. reed na de aanrijding door.

Volgens de rechtbank is M. schuldig aan doodslag. Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De vrachtwagenchauffeur is betrokken geweest bij twee eerdere ernstige ongevallen, in 2015 en 2020. Het slachtoffer bij het eerste incident was ook een motoragent. Die raakte door de aanrijding een arm kwijt. Bij het ongeval in 2020, dat niet heeft geleid tot een strafzaak, kwam een 79-jarige vrouw om het leven.