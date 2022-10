Gebied rond PI Vught korte tijd afgezet om ‘verdachte situatie’

Het gebied rond de Penitentiaire Inrichting in Vught is donderdagmiddag enige tijd afgezet geweest, nadat de politie een melding had binnengekregen over een ‘verdachte situatie’ buiten de PI. Na een klein halfuur werden de veiligheidsmaatregelen weer afgeschaald en was de verdachte situatie voorbij, zegt een politiewoordvoerder. Wat de aard van deze situatie is en door wie die werd gemeld, kon hij niet zeggen. De omgeving is vrijgegeven.

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind liet via zijn woordvoerder weten: “De Penitentiaire Inrichting in Vught heeft signalen gekregen waardoor uit voorzorg extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Over de inhoud en de veiligheidsmaatregelen doen we geen uitspraken.”

De PI in Vught omvat ook de Extra Beveiligde Inrichting, waar zware criminelen als Ridouan Taghi zitten. In juli werd het luchtruim boven de beveiligde gevangenis al tijdelijk gesloten in verband met een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden. De maatregel duurt vooralsnog tot 1 januari 2023 en kan zo nodig verlengd worden.