Jan Struijs herkozen als voorzitter Nederlandse Politiebond

Jan Struijs is donderdag, tijdens een congres in Assen, herkozen als voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Ook Nine Kooiman (secretaris) en Albert Springer (penningmeester) zullen hun werk voortzetten.

Struijs laat op Twitter weten dat hij “super trots” is dat Kooiman, Springer en hij met zoveel vertrouwen doorgaan. “Wat een geweldige bond hebben we toch.”

Eens in de vier jaar komen van alle afdelingen vertegenwoordigers van de leden bij elkaar en wordt onder meer vastgesteld wie de komende periode de drie betaalde functies gaan vervullen. Ook worden beleidsvoorstellen aangenomen of verworpen.