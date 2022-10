Koning vanuit Zweden terug naar huis, Máxima naar Washington

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun driedaagse staatsbezoek aan Zweden afgesloten. De koning keert terug naar huis, koningin Máxima gaat voor haar VN-werk naar Washington.

Het bezoek aan Zweden stond in het teken van de goede betrekkingen tussen beide landen en de samenwerking voor een groener en economisch sterker Europa. Het paar werd ontvangen door de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia. De eerste twee dagen waren in Stockholm, de laatste dag in Göteborg. Tijdens het staatsbezoek werd het koningspaar begeleid door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, minister Ollongren van Defensie, minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

Aan het einde van het bezoek sprak het paar met de Nederlandse pers die aanwezig was. Ze vertelden onder meer over de beveiliging van prinses Amalia, die vanwege bedreigingen eigenlijk niet meer naar buiten kan. Ook de kritiek op de uitkering van de koninklijke familie, de demonstraties tijdens Prinsjesdag en Koningsdag in Rotterdam kwamen aan bod.

Máxima kan dus nog niet direct naar huis. Vrijdagmiddag (lokale tijd) spreekt Máxima samen met IMF-topvrouw Kristalina Georgieva op een bijeenkomst over de voor- en nadelen van digitaal geld van centrale banken. Sinds 2009 zet zij zich in als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.