Meer studenten willen leraar worden, maatschappijvakken populair

Fors meer studenten hebben zich het afgelopen studiejaar ingeschreven voor een lerarenopleiding. Dat meldt de Keuzegids bij de nieuwe publicatie van de Keuzegids hbo. Met name lerarenopleidingen van maatschappijvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en economie zijn populairder geworden.

De gids komt elk jaar uit, de huidige cijfers gaan over studiejaar 2021, dat tot september 2022 liep. Volgens de samenstellers is de stijging van het aantal studenten dat in deze vakken docent wil worden bijzonder, omdat er in 2020 nog sprake was van krimp.

Zo schreven het afgelopen studiejaar 2215 studenten zich in voor een maatschappelijke lerarenopleiding, tegenover 1121 studenten het jaar ervoor. Ook de b├Ętavakken waren populairder, met 1466 inschrijvingen tegenover 822 in 2020. Bij de talen schreven vorig jaar 2255 studenten zich in, tegenover 1507 het jaar ervoor. Daarnaast willen enkele honderden meer studenten sportleraar worden.

De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids voor opleidingen in het mbo, hbo en de universiteit. Kansen op de arbeidsmarkt, verschillen tussen hbo-instellingen en de tevredenheid van studenten zijn vaste onderdelen. De gids doet geen onderzoek naar waarom studenten een opleiding kiezen, maar een zegsvrouw laat weten dat de stijging in sommige vakken te maken kan hebben met de maatschappijkritische generatie Z. Ook zegt ze dat ontwikkelingen in de maatschappij de laatste jaren veel in het nieuws zijn geweest.

In totaal steeg het aantal ingeschreven hbo-studenten afgelopen studiejaar met bijna een derde ten opzichte van 2020. De samenstellers van de gids vermoeden dat de stijging ligt aan maatregelen van de overheid tegen het lerarentekort. “Zo mogen studenten van deze opleidingen in zowel het eerste als het tweede jaar voor de helft van het collegegeld studeren en is er afgelopen zomer een akkoord bereikt over loonsverhoging voor docenten in zowel het primair als voortgezet onderwijs.”

In de gids staat verder dat de ranking van de meeste hogere onderwijsinstellingen “stabiel” is gebleven. Bij grote hogescholen doen met name de bedrijfskundige opleidingen het goed. Van de middelgrote hogescholen zijn studenten het meest tevreden over hun opleiding tot leerkracht, verpleegkundige, communicatie-expert en sociaal werker. Van de particuliere hogescholen is Saxion Next een nieuwkomer, die als “uitmuntend” wordt beoordeeld.

De Keuzegids is ontstaan uit de Stichting Hoger Onderwijs Persbureau (HOP), opgericht in 1988 en waaruit ranglijsten voor onderwijsopleidingen zijn ontstaan.