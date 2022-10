Tientallen klachten over 90 meter hoge vlam bij Shell in Pernis

De Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft sinds woensdagavond tientallen klachten ontvangen over een vlam van zo’n 90 meter hoog op de Vondelingenweg in Pernis (Rotterdam). De fakkel was het gevolg van een procesverstoring bij Shell.

Volgens de dienst veroorzaakte de vlam ook geluids- en geuroverlast. Meer dan zestig omwonenden deden hun beklag bij DCMR, dat de zaak onderzoekt. “We onderzoeken de oorzaak en doen er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen en de overlast voor onze buren te beperken”, schrijft Shell in een reactie.