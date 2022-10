Adriaansens: hulp kabinet aan mkb wordt heel gericht pakket

Het kabinet werkt aan een heel gericht steunpakket voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf (mkb), zodat zij het hoofd kunnen bieden aan de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit. Volgens minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) gaat het om hulp aan bedrijven die kampen met een opeenstapeling van problemen, zoals nog openstaande coronaschulden, hoge huur en de onmogelijkheid om de prijs van hun producten fors te verhogen omdat anders klanten weglopen, zoals brood van ambachtelijke bakkers.

Met een steunpakket wil het kabinet deze bedrijven in staat stellen zich aan te passen. Verduurzaming hoort daar nadrukkelijk bij, zei de minister voor de ministerraad. “We doen ons stinkende best om een regeling te maken”, zei Adriaansens, “met name voor deze doelgroep”.

Ze verwerpt de kritiek dat het zo lang duurt voordat er een regeling is. Die zou er naar verluidt pas in april kunnen zijn. Volgens de minister moeten gegevens van bedrijven worden verzameld, waar een wettelijke grondslag voor nodig is. Daarnaast moet er een ICT-systeem worden gebouwd, waarvoor mensen nodig zijn. Dit alles moet geregeld worden en dat kost tijd. Het kabinet hoopt vanaf november ongeveer wel met een tussenregeling te komen.

De minister vindt het “vreselijk wat er op dit moment gebeurt. Nederland draait op ondernemers. We doen wat we kunnen, maar we kunnen echt niet alles oplossen en we kunnen ook niet toveren . We doen ons uiterste best om een aantal ondernemers zo goed mogelijk te helpen.”

Uiteindelijk ziet Adriaansens verduurzaming en aanpassing aan nieuwe energiebronnen als structurele oplossing, “maar dan moet je wel in staat zijn gesteld om dat te kunnen doen”.