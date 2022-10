Grote steden vrezen tekort winteropvang door meer daklozen

Grote steden als Den Haag, Utrecht en Amsterdam hebben zorgen over de toename van het aantal dakloze mensen op straat. Den Haag vreest dat er te weinig bedden zullen zijn in de winteropvang omdat er extra daklozen bijkomen, zoals arbeidsmigranten die mogelijk hun werk en dan ook hun woning kwijtraken. Utrecht en Amsterdam zien meer daklozen op straat.

“Straatwerkers in onze steden geven aan dat er meer buitenslapers zijn dan vorig jaar, dat ze veel nieuwe dakloze mensen zien en dat het probleem door de toename meer zichtbaar wordt in het straatbeeld”, zo schrijven opvangwethouders van de twee steden Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Rachel Streefland (Utrecht) vrijdag in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Het is lastig te zeggen om hoeveel nieuwe dakloze mensen het precies gaat, zo staat in de brief, maar zorgaanbieders in de steden geven aan dat het aantal mensen dat zich bij hen meldt voor ondersteuning nu al net zo groot is als in het hele vorige jaar. Volgens de wethouders verergeren de huidige inflatiecrisis en de wooncrisis het daklozenprobleem. “Het is zaak daarom stevig in te grijpen.”

De wethouders sturen de brief naar de Kamerleden omdat komende week de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt besproken. Volgens de steden is niet duidelijk hoe de 65 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt voor dak- en thuislozen wordt verdeeld. “Terwijl dit van belang is voor de lokale aanpak.”

Utrecht zegt dat het moeilijk is om in te schatten hoeveel extra bedden nodig zijn bij de winteropvang. Arbeidsmigranten, die in Nederland zijn voor werk, zijn volgens de gemeente een lastige groep om een vinger achter te krijgen. “Als hun werk opdroogt, blijven ze dan hier of gaan ze terug? Dat weet je pas als ze zich melden”, zegt een woordvoerster.

In Den Haag verwacht de gemeente dat het aantal arbeidsmigranten dat mogelijk dakloos wordt door de wankele positie van tuinbouwbedrijven als gevolg van de energiecrisis, zal toenemen, zo meldde Trouw. Een gemeentewoordvoerster zegt dat 120 extra bedden voor hen klaarstaan.

Rotterdam zegt 120 bedden voor noodopvang te regelen. Dat is hetzelfde aantal als vorig jaar en volgens een woordvoerder “voldoende voor nu”. “Mensen die door onvoorziene omstandigheden, zoals uithuiszetting, dakloos worden, komen nooit in de noodopvang terecht. Mocht dat wel zo zijn dan kunnen we ook snel een aantal bedden bijzetten”, aldus de woordvoerder.