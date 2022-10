Kabinet neemt volgende week besluit over aanwezigheid WK Qatar

Het kabinet maakt volgende week bekend of er in november een officiële delegatie naar het WK voetbal in Qatar gaat. “Het is niet niets wat daar is gebeurd”, zegt minister Conny Helder (Sport), verwijzend naar de vele misstanden met de arbeidsmigranten die de stadions bouwen. Daarom verklaart ze een hele zorgvuldige afweging te moeten maken.

Over de kwestie is volgens Helder gesproken tijdens de ministerraad, maar daar is nog geen besluit uit gekomen. De Tweede Kamer heeft het kabinet begin vorig jaar opgeroepen geen officiële afvaardiging naar het voetbalevenement te sturen. Volgende week zal de minister het parlement informeren of ze hierin meegaat.