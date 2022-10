Rutte: doel kabinet is georganiseerde misdaad ‘hoofd af te hakken’

Het kabinet heeft als doel de “georganiseerde misdaad het hoofd af te hakken”, zei premier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie. Hij benadrukte wel dat dit het kabinetsdoel “in algemene zin” is. “Ik zeg daarmee niets over de concrete dreiging die er is en de beveiligingsmaatregelen.” Hij doelt daarbij op het feit dat prinses Amalia vanwege zware bedreigingen het huis niet meer uit kan.

Rutte herhaalde dat hij de situatie voor prinses Amalia en haar zussen “verschrikkelijk” vindt, maar dat hij verder niets kan zeggen over aard en herkomst van de bedreigingen. “We hopen dat dit zo kort mogelijk duurt.” Deze situatie heeft op dit moment “absoluut invloed op haar en de wijze waarop ze haar studie kan vormgeven”, zei de premier. Ze kan wel studeren, maar een normaal studentenleven “wat je iemand gunt op deze leeftijd” is nu niet mogelijk.

De premier kan niet aangeven of de situatie effect zal hebben op de voorbereiding van Amalia op het koningschap. “Dat hangt af van hoelang dit duurt en wat de impact is. Daarom doen we er alles aan om dit zo kort mogelijk te laten duren.”