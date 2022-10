TESO vaart weer met twee schepen tussen Texel en Den Helder

Vanaf deze vrijdag vaart veerdienst TESO weer met twee schepen tussen Texel en Den Helder. Dat meldt de rederij op de eigen website. Door het uitvallen van een van de twee boten sinds medio september liepen de wachttijden nu en dan flink op, tot bijvoorbeeld vier uur op vrijdag 23 september.

De veerdienst liet eerder weten dat de Texelstroom tijdelijk uit de vaart was genomen na een storing en niet 100 procent duidelijk was wat de oorzaak was van die storing. “En die duidelijkheid willen we wel hebben voordat we dat schip inzetten, om de veiligheid van de reizigers te kunnen garanderen”, zei een TESO-woordvoerder destijds.