Verdachten in Mallorcazaak krijgen strafeisen te horen

Op de achtste dag van de Mallorcazaak krijgen de negen jonge verdachten uit Hilversum de strafeisen te horen. De officieren van justitie geven in het vier uur durende requisitoir eerst hun visie over het uitgaansgeweld op Mallorca, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen in juli vorig jaar het leven verloor.

Alle verdachten van 19 en 20 jaar ontkennen daar verantwoordelijk voor te zijn. Ze beweren de fatale mishandeling niet te hebben gezien. Ze zeggen zelfs Carlo Heuvelman niet te kunnen herinneren. Het OM en de nabestaanden geloven dit niet.

“Vroeg of laat komt een mens in gewetensnood”, zei de vader van Carlo Heuvelman vorige week. Tijdens zijn spreekrecht deed hij een dringend beroep op de verdachten én hun ouders om het zwijgen te doorbreken. “We willen antwoorden”, zei Willem Heuvelman.

In de Mallorcazaak staan Sanil B. (20), Mees T. (19) en Hein B. (19) terecht voor doodslag. Van hen heeft Sanil B. het langst in voorarrest gezeten. Op zijn schoen is een DNA-spoor van Heuvelman gevonden. T. zit sinds kort weer vast. Het drietal wordt daarnaast verdacht van een poging tot doodslag op een vriend van Heuvelman, eveneens in de buurt van café De Bierexpress waar Heuvelman het bewustzijn verloor.

Aan het fatale uitgaansgeweld ging een vechtpartij bij café De Zaak aan dezelfde boulevard vooraf. Ook daar belandde een slachtoffer tegen de grond, waarna tegen hem aan zou zijn geschopt. Het Openbaar Ministerie beschouwt dit als een poging tot doodslag of als een poging tot zware mishandeling en houdt daar zes verdachten voor verantwoordelijk.

De Mallorcazaak begon op dinsdag 4 oktober. In deze derde en laatste week houden de advocaten hun pleidooien. De rechtbank doet op vrijdag 18 november uitspraak.