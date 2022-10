OM: cybercriminaliteit steeds meer terrein beroepscriminelen

Beroepscriminelen passen steeds vaker cybercriminaliteit toe. Het Openbaar Ministerie ziet beide werelden met elkaar versmelten. “Zeker 80 procent van de cyberaanvallen wordt inmiddels veroorzaakt door georganiseerde misdaadbendes”, zegt Koen Hermans, de landelijk officier van justitie die zich met cybercrime bezighoudt.

Het Openbaar Ministerie is dinsdag aanwezig op de ONE-conference, een groot internationaal cybersecuritycongres in Den Haag. “Cybercriminele kennis wordt online gedeeld en te koop aangeboden, via berichtendiensten, het darkweb en andere platformen. Er zit een verdienmodel achter, waarbij cybercrime – volgens experts – de internationale drugshandel qua winstgevendheid al heeft ingehaald”, zegt Hermans.

Als voorbeelden van het versmelten van cybercrime en traditionele misdaad noemt het OM afpersers die ransomware én geweld inzetten en digitale marktplaatsen met tips om geld wit te wassen. Bij invallen treft de politie naast kwaadaardige software ook drugs en wapens aan.

De opsporing en vervolging van cybercriminaliteit is een prioriteit van politie en het OM, zegt Michiel Zwinkels, hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket in Den Haag en landelijk portefeuillehouder cybercrime. “Daar is menskracht voor nodig. We zetten in op het aantrekken van personeel, en het vergroten van kennis en kunde van onze medewerkers. Maar ook zullen we meer moeten gaan samenwerken met de private sector.”