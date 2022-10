Ruim 25.000 fraudetips door Belastingdienst niet behandeld

Bij de Belastingdienst zijn ruim 25.000 fraudetips niet behandeld. Dat komt omdat het systeem waarmee deze signalen moeten worden verwerkt, niet aan de privacywetgeving voldoet. Een bron bevestigt berichtgeving hierover van de NRC.

Volgens de krant gaan de tips soms over fraude ter waarde van miljoenen euro’s. Het gaat om een specifiek deel van de fraudesignalen die niet worden opgepakt. De opsporing van fraude door bijvoorbeeld reguliere controles van aangiften en speciale fraudeteams gaat gewoon door.

Begin 2020 trok de fiscus de stekker uit de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV). De privacyregels werden hiermee overtreden. Door de FSV kwamen tienduizenden mensen op een zwarte lijst terecht, soms al bij een vaag signaal van mogelijke fraude. De tips die vroeger door de FSV werden opgepakt, blijven nu op de plank liggen.

De Belastingdienst werkt al langer aan een nieuw systeem. Maar een tijdelijke alternatief systeem voor de FSV bleek ook niet aan de eisen van de privacywetgeving te voldoen, meldde staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) eind augustus aan de Tweede Kamer. Wanneer er een nieuw systeem komt, is nog niet duidelijk. In het najaar wordt de Kamer over de stand van zaken geïnformeerd.