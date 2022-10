Arriva: effect staking verschilt per regio

Het effect van de landelijke staking verschilt per regio bij Arriva, zegt een woordvoerder van deze vervoersmaatschappij woensdagochtend. “In onze dienstregeling rijdt zo’n 80 procent in het westen van het land, rondom Leiden, wel. Maar in de regio Noord-Brabant is dat 20 procent”, aldus de woordvoerder.

Dinsdag werd bekend dat ook buschauffeurs van Arriva zich voegen bij een driedaagse landelijke staking georganiseerd door vakbond FNV. De stakers willen in een nieuwe cao een loonsverhoging en willen dat er meer personeel wordt aangenomen om de werkdruk te verlagen.

Vervoerder Connexxion meldde woensdagochtend dat reizigers als gevolg van de staking rekening moeten houden met rituitval en vertraging.