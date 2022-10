Dijksma met klimaatpleidooi naar collega’s van wereldsteden

Steden moeten meer toegang krijgen tot klimaatfinanciering én een plek opeisen aan de vergadertafels waar het klimaatbeleid wordt gemaakt. Met die boodschap neemt burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma vanaf woensdag deel aan een top met ambtgenoten van veertig wereldsteden in Buenos Aires. De conferentie in Argentinië is een voorproefje van de klimaattop in Egypte, de COP27. Daar gaat Dijksma in november ook naartoe.

De burgemeester van Utrecht is door het stedennetwerk van de VN aangesteld als ‘speciaal gezant’ op het gebied van klimaatverandering in relatie tot steden. Veel regeringen pakken de klimaatcrisis amper aan, zegt Dijksma, maar ze ziet “een heleboel burgemeesters die de urgentie wél inzien”, vertelt ze aan het ANP. “Want ja, het is hun stad die overstroomt.”

Voor Dijksma is duidelijk dat we “de verwoestende effecten van klimaatverandering nu al zien”. Ze verwijst bijvoorbeeld naar de grote overstromingen die Pakistan zwaar hebben getroffen.

“Ik zie nu een beweging ontstaan van burgemeesters die zeggen: wakker worden, we moeten aan de slag.” Want steden zijn niet alleen de plaats waar veel vervuiling plaatsvindt, zegt Dijksma, maar ook “een heel belangrijk deel van de oplossing”.

Volgens de speciaal gezant is het “echt noodzakelijk” om steden meer stem te geven in het klimaatdebat. Dat is ook de strekking van een pleidooi waarvoor de burgemeester van Utrecht zoveel mogelijk steun probeert te vergaren in aanloop naar de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. Naast zeggenschap pleit Dijksma voor een betere toegang tot financiële middelen en expertise om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan het hoofd te bieden. Daarnaast benadrukt ze het belang van een “rechtvaardige transitie”: juist gewone burgers moeten wat haar betreft als eerste de vruchten plukken van meer duurzaamheid.

In Brussel vond ze vorige week al steun bij het Europees Comité van de Regio’s. De komende dagen hoopt ze ook de zogenoemde C40 mee te krijgen. Dat is een netwerk van burgemeesters van wereldsteden die samenwerken om ‘de klimaatcrisis aan te pakken’. Naast metropolen als New York, Delhi en Hong Kong zijn Amsterdam en Rotterdam daar lid van. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb neemt ook deel aan de top, zijn Amsterdamse ambtgenoot Femke Halsema is er niet bij.

Dijksma heeft als doel om steden onderdeel te maken van het officiële programma op VN-klimaattoppen. “Dit is de eerste keer dat steden informeel op de agenda staan, ik hoop dat het meteen ook de laatste keer is en dat de rol van steden volgend jaar formeel op het programma staat.”