Na een brand in een woning in Nijmegen is woensdagochtend de bewoner binnen dood gevonden. De brand woedde aan de Obrechtstraat in de Gelderse stad. Onderzoek moet duidelijk maken waardoor het vuur is ontstaan. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt.

De brandweer kreeg rond 07.25 uur melding van de brand.