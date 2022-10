Forse daling aantal vrijwilligers in Nederland

Het aantal Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet, is vorig jaar fors afgenomen, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Sociale samenhang en welzijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal vrijwilligers neemt al een paar jaar af, maar niet eerder was het verschil met het jaar ervoor zo groot als in 2021.

In 2020 deed bijna 44 procent van de Nederlanders minimaal één keer per jaar vrijwilligerswerk. Vorig jaar was dat iets minder dan 39 procent. Dat is een afname van meer dan 11 procent, de grootste sinds 2012. In dat jaar deed nog meer dan de helft van Nederland vrijwilligerswerk.

Volgens het CBS zijn de meeste vrijwilligers tussen de 35 en 55 jaar oud. De grootste afname is te zien in de leeftijdscategorie 15 tot 35 jaar. Relatief gezien doen de meeste mensen vrijwilligerswerk op sportverenigingen, maar ook in de verzorging of op scholen zijn veel vrijwilligers actief. Denk hierbij aan mensen die bijvoorbeeld collecteren voor een gezondheidsorganisatie of die in een oudercommissie op school zitten.