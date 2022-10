Vijfdaags muziekevenement Amsterdam Dance Event van start

Het Amsterdam Dance Event (ADE) gaat woensdag van start. Het vijfdaagse evenement in Amsterdam draait om elektronische muziek en telt van woensdag tot en met zondag meer dan zeshonderd evenementen, georganiseerd door de hele stad. Tijdens het ADE wordt eveneens bekendgemaakt wie zich de beste dj van de wereld mag noemen.

Jan Willem van de Ven en Meindert Kennis, directeuren van het ADE, hebben als doel om van het evenement wereldwijd de belangrijkste bijeenkomst op het gebied van elektronische muziek te maken. “Dat is onze missie”, lieten ze eerder weten. Ook merken Van de Ven en Kennis dat er na twee jaar afwezigheid vanwege corona “enorm veel behoefte” is aan “ontdekking in de nacht”.

Het festival- en conferentieprogramma duurt van 19 tot en met 23 oktober. Onder anderen Martin Garrix, Afrojack, Tiƫsto, Lucas & Steve, Diplo en Armin van Buuren treden op. Honderdduizenden mensen brengen een bezoek aan het ADE.