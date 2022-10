Zoektocht naar vermiste Hebe en Sanne hervat

De politie zet in Waspik de zoektocht voort naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). Samen met het Veteranen Search Team is om 09.30 uur het zoeken hervat. Dat gebeurt te voet rond de Polanenweg, meldt de politie.

Ongeveer honderd mensen zijn betrokken bij de zoektocht. De politie meldt dat dinsdagavond meerdere plekken zijn uitgekamd. Ook is er met auto’s gezocht. Die plekken worden nu te voet afgegaan. “Continu wordt gekeken of we ook op andere locaties kunnen gaan zoeken”, aldus de politie.