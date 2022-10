Onderzoeksbureau: onvoldoende bescherming tegen junkfoodreclame

Consumenten worden niet altijd goed beschermd tegen (al dan niet misleidende) reclames voor ongezond voedsel, zo concludeert onderzoeksbureau Panteia. Dat zocht in opdracht van voedselwaakhond Foodwatch uit hoe de Nederlandse reclamecode werkt. Zowel volwassenen als kinderen worden “mogelijk op een onverantwoorde manier verleid om producten te kopen die schadelijk zijn voor hun eigen gezondheid”.

Volgens het onderzoeksbureau laat de huidige Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV) “veel ruimte over voor betere bescherming”. Een van de conclusies is dat er gebrek is aan inbreng vanuit maatschappelijke- en consumentenorganisaties bij de totstandkoming van de RvV. De onderzoekers zijn ook kritisch over het “reactieve” toezicht. Dat is afhankelijk van de klachten van consumenten of organisaties bij de Reclame Code Commissie (RCC). “Dit brengt het risico met zich mee dat (mogelijke) overtredingen niet onder de aandacht van de RCC worden gebracht.”

Ook de regelgeving op het gebied van sociale media lijkt achter te lopen, schrijft Panteia. “Er is een bijzondere Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM), maar noch deze, noch de RvV beschermt kinderen effectief tegen voedingsreclame op sociale media.” Voor de meeste sociale media moeten gebruikers minimaal 13 jaar oud zijn, maar in de praktijk maken ook jongere kinderen een account aan “en krijgen zij daarmee reclames te zien die niet bedoeld zijn voor hun leeftijdsgroep”.

Foodwatch-directeur Nicole van Gemert zegt dat het rapport genoeg argumenten bevat om wetgeving te introduceren of te verscherpen. “We moeten dit reclamemonster beteugelen. Foodwatch wil zo snel mogelijk een sterke reclamewet in plaats van een zwakke reclamecode.”

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) laat aan onderzoeksplatform Pointer weten bezig te zijn met “een verkenning van een aantal juridische mogelijkheden in de voedselomgeving”. Een verbod op kindermarketing zou daar een onderdeel van zijn.