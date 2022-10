Terschelling houdt zaterdag bijeenkomst over aanvaring Waddenzee

De gemeente Terschelling houdt zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur een bijeenkomst op het gemeentehuis naar aanleiding van het bootongeval op de Waddenzee. De bijeenkomst is onder meer bedoeld voor mensen die een vraag hebben over het incident of die iets willen delen”, meldt de gemeente op Twitter. Iedereen is welkom.

Burgemeester Caroline van de Pol is aanwezig op de bijeenkomst. Zij noemde vrijdag de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi bij Terschelling een “ontzettend verdrietige situatie” en een “vreselijk ongeval”.

De snelboot en de watertaxi kwamen vrijdagochtend vroeg in botsing. In de watertaxi zaten acht mensen. Vier van hen werden uit het water gehaald door hulpverleners. Twee mensen kwamen om het leven. Die slachtoffers zijn geborgen. Een 12-jarig kind en een volwassen man worden nog vermist.