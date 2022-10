Search and Rescue-team zoekt verder mee op Terschelling

Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) zoekt zondag alsnog mee op Terschelling naar de 12-jarige jongen en de volwassen man die nog vermist zijn na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi nabij het eiland op vrijdag. Het team laat weten door Rijkswaterstaat met een boot te zijn gebracht.

Het team zocht zaterdag ook al mee, met 23 mensen. Zondag zijn dit er 26. Ook zondag rijden de leden van het team rond op quads, lopen er mensen langs de kustlijn en zoekt het team met drones. “We hebben nu ook extra mensen van de reddingsbrigade in Drachten die ons assisteren in de zoektocht. Mensen hebben ook speciale pakken aan, voor het geval ze de zee in moeten”, vertelt een woordvoerster.

Het team blijft tot 19.00 uur, daarna worden de leden met de boot teruggebracht door Rijkswaterstaat. “We zetten alles op alles om te kijken of we wat kunnen vinden”, aldus de woordvoerster.

De politie gaat ervan uit dat de vermisten niet meer in leven zijn en ergens zullen aanspoelen. Dat kan afhankelijk van de stroming ook op andere plekken dan Terschelling zijn. Hulpdiensten langs alle kustgebieden in Nederland zijn op de hoogte van de zoektocht, zei een politiewoordvoerder eerder.

Afhankelijk van wat er zondag gevonden wordt, bepaalt het team of er maandag verder gezocht wordt. Dat geldt ook voor de politie, die sinds zondag begin van de middag verder is gaan zoeken. De politie wachtte tot die tijd, omdat het dan laag water zou worden. Lichamen zouden op zandbanken nabij de vaargeul waar de aanvaring plaatsvond kunnen opduiken, aldus de politie.

De politie heeft intussen ook een helikopter ingezet bij de zoektocht. Die kan laag over de zandbanken en het water vliegen om te zoeken, aldus de woordvoerder. Ook reddingsmaatschappij KNRM is aanwezig met diverse reddingsboten om te zoeken. Over het vervolg van de zoektocht na zondag, kon de politie nog niks zeggen.