Rutte zou Israëlische wapenleveranties aan Oekraïne toejuichen

Premier Mark Rutte zou het “toejuichen” als Israël wapens gaat leveren aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Dat zei hij tegen verschillende media tijdens een bezoek aan Israël.

Hij wilde niet zo ver gaan om zijn Israëlische ambtsgenoot Yair Lapid op te roepen dat te doen, omdat ieder land volgens Rutte “soeverein” is bij de beslissing aan wie het wel of geen wapens geeft. “Maar ik heb wel gezegd: de hele Westerse en beschaafde wereld zou dat goed nieuws vinden”. Rutte zegt niet wat de reactie van Lapid daarop was.

Oekraïne wordt bestookt met Russische raketten, maar ook met Iraanse drones. Israël heeft veel ervaring op het gebied van luchtafweer en ziet bovendien Iran als aartsvijand. Om zich te beschermen tegen raketten van Hamas, heeft Israël de zogeheten ‘Iron Dome’, of ‘ijzeren koepel’, ontwikkeld. Dit systeem schiet vijandige raketten uit de lucht.

Tot dusver is het land echter terughoudend geweest in het leveren van wapens, ondanks verzoeken van Oekraïne. Israël wil niet de banden met Rusland op het spel zetten. Wel heeft het onder meer al humanitaire steun gegeven, benadrukte ook Rutte.