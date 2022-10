Consumentenbond opent meldpunt voor onnodige prijsstijgingen

De Consumentenbond heeft woensdag een meldpunt geopend voor klachten over bedrijven die misbruik zouden maken van de huidige onzekere economische situatie om daar zelf beter van te worden. Daarbij wil de bond zicht krijgen op bedrijven die buitensporige, stiekeme of onnodige prijsstijgingen doorvoeren, waarvan de consument de dupe is.

Als voorbeeld noemt de bond bedrijven die de verpakking van een product kleiner maken, maar de prijs hetzelfde houden. Overige voorbeelden zijn energieleveranciers die hun btw-verlaging niet doorberekenen in de voorschotten of leveranciers die hun tariefverhogingen heel laat aankondigden.

“En Eneco maakte het helemaal bont door de terugleververgoeding binnen vaste contracten voor zonne-energie fors te verlagen. Dat is tegen de regels. Juist in onzekere tijden is het belangrijk dat consumenten erop kunnen rekenen dat bedrijven zich aan de regels houden”, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

De bond wil bedrijven die zich misdragen aanspreken op hun gedrag en hen hopelijk daarmee dwingen op een eerlijke manier zaken te doen. “Tijdens de coronacrisis vroegen we consumenten coulant te zijn voor bedrijven die het zwaar hadden. Zonder de massale steun van consumenten, hadden veel bedrijven het loodje gelegd”, gaat Molenaar verder. “Nu zijn de rollen omgedraaid en we kunnen het niet gebruiken dat bedrijven een slaatje proberen te slaan uit de huidige omstandigheden.”