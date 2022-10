Minder treinen traject Rotterdam-Breda door kapotte bovenleiding

Vanwege een kapotte bovenleiding bij de Willemsspoortunnel rijden er de komende drie dagen minder treinen tussen Rotterdam en Breda en tussen Rotterdam en Dordrecht. De bovenleiding ging woensdagochtend vroeg kapot en herstel van de leiding kost in totaal ongeveer twaalf uur. ProRail kiest ervoor om de leiding de komende drie nachten te herstellen, waardoor de stremming langer is maar treinverkeer wel beperkt mogelijk is.

“Als we direct de reparatie zouden uitvoeren, dan zou dit enorm veel hinder opleveren voor treinverkeer binnen Nederland, internationaal treinverkeer en het goederenvervoer per spoor”, aldus ProRail. NS kan nog de helft van de treinen laten rijden ondanks de kapotte bovenleiding. Internationaal treinverkeer en goederenvervoer heeft hier overdag geen hinder van.

Werkzaamheden aan de bovenleiding beginnen in de nacht van woensdag op donderdag en zijn naar verwachting zaterdagochtend afgerond, waarna de gewone dienstregeling weer begint. De NS raadt reizigers voor vertrek aan hun reisplanner te checken.