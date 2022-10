Politie over zoektocht Terschelling: zoeken naar speld in hooiberg

“Het is zoeken naar een speld in een hooiberg.” Dat zegt de politie over de zoektocht naar de 12-jarige jongen en de volwassen man die nog vermist zijn na de aanvaring van afgelopen vrijdagochtend bij Terschelling. De verschillende stromingen en de wisselvalligheid van het water bemoeilijken de zoektocht, aldus een woordvoerder. Toch gaat het zoeken door, “want we vinden dat we niet niks kunnen doen. We zijn het de nabestaanden verplicht om door te zoeken”.

Donderdag wordt er met één grote boot gezocht bij laagwater, rond 17.30 uur, omdat er dan de grootste kans is iets te zien op de zandbanken. Een tweede, kleinere boot die zou meezoeken heeft een technisch mankement, aldus de politie. Ook vliegt de politie met een helikopter over het waddengebied en maakt de Kustwacht daar met een vliegtuig een rondje. De reddingsboot van de KNRM is beschikbaar op afroep indien nodig, en er wordt uitgekeken op de stranden van West-Terschelling.

De politie heeft het vermoeden dat áls de lichamen worden gevonden, dat wel in de buurt van Terschelling moet zijn. “Maar misschien zoeken we helemaal verkeerd, dat kan. Het water is enorm onvoorspelbaar wat dat betreft.” Inmiddels is het de zesde dag dat er wordt gezocht naar de twee vermisten. De politie gaat ervan uit dat zij niet meer in leven zijn en ergens zullen aanspoelen, zo werd al eerder duidelijk.

Vrijdagochtend vroeg botsten een snelboot en een watertaxi door nog onbekend oorzaak op elkaar. Door het ongeval overleden een 46-jarige man uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden. De Leeuwarder Courant meldde donderdag dat de watertaxi de dagen voor de fatale aanvaring met snelboot Tiger consequent veel sneller voer dan in het donker is toegestaan. De politie kan dat vooralsnog niet bevestigen.