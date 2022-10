Na overleg nog geen akkoord coalitiefracties over nieuwe asielwet

De coalitiefracties VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben nog steeds geen overeenstemming bereikt over een nieuwe wet die moet regelen dat meer gemeenten asielzoekers gaan opvangen. De (vice-)fractievoorzitters van de vier partijen overlegden vrijdag opnieuw, maar ze kwamen er niet uit, meldde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) na afloop.

De coalitiefracties zijn verdeeld over de plannen van Van der Burg. D66, CDA, ChristenUnie en de staatssecretaris zelf willen het liefst dat in de wet komt te staan dat weigerachtige gemeenten uiteindelijk kunnen worden gedwongen om opvanglocaties te creëren. Maar de grootste coalitiepartij VVD heeft moeite met dwang en ziet meer in een beloningsoptie.

Van der Burg wilde niet zeggen of het dwanginstrument nog steeds een grote hobbel is om tot een akkoord te komen. Hij zei “dat er diverse varianten op tafel liggen en daar zijn we mee aan het stoeien”. Welke dat zijn, wilde hij niet kwijt. Daar gaat de coalitie de komende dagen verder over praten. Het gaat er volgens Van der Burg om dat de wet ervoor zorgt dat er “op een juiste wijze spreiding plaatsvindt over Nederland waarbij alle gemeenten hun deel van hun verantwoordelijkheid pakken”.

Bovendien wil hij dat de beoogde wet voldoende draagvlak in de samenleving, de lokale overheden en in de Kamer heeft en dat die goed werkt. “Die combinatie maak het ingewikkeld.” De urgentie van de nieuwe wet wordt volgens hem wel gevoeld. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een vorm van dwang, ook zonder de VVD, de eigen partij van Van der Burg. Maar de bewindsman zei dat hij een uitslag in de Kamer wil “waarbij ik denk: hierbij heb ik een draagvlak in de samenleving”.

De staatssecretaris gaf aan dat de wet voor langere tijd moet gelden. “De wet moet niet alleen werken in het hier en nu” maar ook voorkomen dat onwelwillende gemeenten gaan zoeken naar uitwegen. “Men moet niet gaan denken, ik wacht mijn tijd wel af. Een wet voor één of twee jaar werkt niet.”

De komende dagen zal het overleg verder gaan. Van der Burg is volgende week in Griekenland, mee op staatsbezoek, maar ook digitaal kan verder worden overlegd wat hem betreft.