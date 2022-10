Pluimveebedrijven niet geruimd door gebrek bedwelmingsgas CO2

Vijf pluimveebedrijven in Lunteren waarbij in de buurt vogelgriep is vastgesteld, worden toch niet preventief geruimd. De bedrijven konden niet snel worden geruimd omdat er een tekort is aan CO2-gas, dat wordt gebruikt om het pluimvee te kunnen doden.

De rechter gaf minister Piet Adema (Landbouw) tot zaterdag 22.00 uur om de bedrijven te ruimen in een door de pluimveehouders aangespannen zaak. Zij vonden dat het nut om de bedrijven preventief te ruimen steeds kleiner werd omdat hier nog steeds geen vogelgriep was vastgesteld. Omdat de minister niet al deze bedrijven voor de aangegeven deadline kan ruimen, heeft hij besloten het pluimvee in de betreffende bedrijven toch niet af te laten maken.