Chinese politiebureaus in Nederland moeten per direct dicht

De Chinese politiebureaus in Nederland, die hier zonder medeweten van de Nederlandse overheid zijn opgericht, moeten per direct hun deuren sluiten. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) dinsdag besloten. Hij vindt die politiebureaus “onacceptabel”.

Hoekstra gaat onderzoeken welke activiteiten er “exact” vanuit die Chinese bureaus plaatsvonden. “De onderste steen moet boven.” Dat heeft de minister maandag ook aan de Chinese ambassadeur in Nederland laten weten, die bij het ministerie van Buitenlandse Zaken op het matje moest komen.

Vanuit de Chinese bureaus vonden in ieder geval consulaire aangelegenheden plaats, zegt Hoekstra. “Daarvoor heb je toestemming te vragen aan het gastland, in dit geval Nederland, en dat is niet gebeurd.” Alleen dat al is voor de minister voldoende reden om de directe sluiting te gelasten. Hoekstra weet niet of de bureaus nu al daadwerkelijk dicht zijn. De mondelinge opdracht daartoe is dinsdag schriftelijk bevestigd, zei de minister. “We zijn helder geweest over wat we er van vinden, dat we dit tot op de bodem willen uitzoeken en dat per direct de boel gesloten moet worden.”

Hoekstra wil de aanwezigheid van geheime Chinese bureaus in Europees verband aankaarten, omdat de Nederlandse situatie niet op zichzelf staat, zo zegt hij. “Ook andere landen hebben met hetzelfde of iets soortgelijks te maken hebben. Dat vraagt overleg onder bondgenoten.”

Uit onderzoek van RTL en Follow the Money (FTM) bleek recent dat zij sterke aanwijzingen hebben dat de ‘servicestations’ (ook) worden gebruikt om kritische Chinezen in Nederland in de gaten te houden en mogelijk onder druk te zetten. Het zou niet gaan om alleen het regelen van administratieve zaken voor Chinezen die in Nederland verblijven, zoals het verlengen van rijbewijzen.