Milieuorganisaties: niet halen klimaatdoelen kabinet onacceptabel

Milieuorganisaties noemen het “onacceptabel” dat het kabinet de eigen klimaatdoel vooralsnog niet haalt. Onder meer Greenpeace en Milieudefensie reageren fel op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin dat naar voren komt. Deze Klimaat- en Energieverkenning (KEV) laat zien dat ook met de nieuw aangekondigde klimaatplannen de uitstoot van broeikasgassen slechts met 41 tot 52 procent afneemt ten opzichte van het niveau in 1990. Dat is veel minder dan de 60 procent waar het kabinet op mikt.

Dat de reductie van de uitstoot dicht bij de 50 procent uitkomt, is volgens het PBL al een “zeer onwaarschijnlijk scenario”. Het doel “ligt ver buiten bereik”, stelt Milieudefensie vast. “De tijd van ‘een schepje erbovenop’ is echt voorbij. Een fundamentele koerswijziging is nodig om deze trend te breken en de noodzakelijke reductie te behalen”, reageert de organisatie.

Directeur Andy Palmen van Greenpeace vindt dat “oude energieverspillende industrie├źn” niet langer overeind gehouden moeten worden. “Daar is geen plaats meer voor in Nederland”, aldus Palmen. Hij spreekt van een “dramatisch beeld” en vindt dat “het taboe eraf moet” om vergunningen van grote vervuilers in te trekken. Namen noemt hij overigens niet.

Laura de Vries van de Jonge Klimaatbeweging noemt het een “dramatisch rapport” dat het PBL heeft opgesteld. “Dit kunnen we toekomstige generaties simpelweg niet meer aandoen. We hebben nu al zoveel crises in de wereld en ons toekomstbeeld ziet er heel zwart uit.”

Directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu noemt het “schokkend” dat we ten opzichte van vorig jaar “bijna niks zien gebeuren”. Volgens haar “kan er gewoon geen discussie over bestaan” dat de volgende KEV op 60 procent reductie moet uitkomen. Demmers benadrukt dat het gebruik van fossiele brandstoffen sneller moet worden afgebouwd. “Het kan gewoon”, zegt ze.

Directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) ziet ook wel “iets vrolijks” in de KEV: de CO2-uitstoot is al fors gedaald, terwijl de bevolking groeide. “We zitten middenin de fase dat er doorbraken komen, het gaat alleen niet snel genoeg.” Ten opzichte van vorige rapportages ziet Van der Gaag wel een verbetering.

Volgens de NVDE-directeur zitten we nu in “de fase waarin we moeten gaan rennen”. Dat lukt wat hem betreft alleen als procedures fors sneller gaan dan nu. Het duurt namelijk jaren om vergunningen rond te krijgen, terwijl het bouwen aan grote energieprojecten zelf vaak maar twee jaar in beslag neemt. Die twee jaar zou wat Van der Gaag betreft ook genoeg moeten zijn voor de procedures.