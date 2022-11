Minder last van brandend maagzuur bij slapen op linkerzij

Wie last heeft van nachtelijk brandend maagzuur heeft baat bij slapen op de linkerzij, concludeert arts-onderzoeker van het Amsterdam UMC Jeroen Schuitenmaker in zijn proefschrift. De patiënten die Schuitenmaker onderzocht hadden minder maagzuur in hun slokdarm wanneer ze op hun linkerzij sliepen, dan wanneer ze op hun rug of rechterzij sliepen.

In westerse landen heeft een kwart van de mensen minstens eens per maand last van brandend maagzuur, 5 procent heeft er zelfs dagelijks mee te maken, aldus Schuitenmaker. Brandend maagzuur wil zeggen dat de inhoud van de maag terugstroomt naar de slokdarm, wat een brandend gevoel en soms oprispingen kan geven. Wanneer mensen er last van hebben, verschilt. Een deel voelt het vooral ’s nachts.

Voor die mensen zijn er verschillende opties. Afvallen, stoppen met roken en het minderen van alcohol kunnen helpen, evenals het verhogen van het hoofdeinde van het bed en niets meer eten of drinken vlak voor het slapengaan. Een andere optie is dus ook slapen op de linkerzij. Schuitenmaker onderzocht 58 patiënten met ernstige maagzuurklachten door met een slangetje ’s nachts de hoeveelheid maagzuur in hun slokdarm te meten. Patiënten die op hun linkerzij sliepen hadden minder maagzuur in de slokdarm en ook stroomde het zuur sneller terug naar de maag in deze houding.

Mensen die op hun buik slapen kon Schuitenmaker niet meenemen in het onderzoek, omdat dit volgens hem slechts een hele kleine groep is.

De onderzoeker bestudeerde ook nog honderd andere patiënten met mildere klachten van brandend maagzuur. De ene helft van die groep kreeg een apparaatje op de borstkas geplakt, dat de hele nacht een trilsignaal gaf zodra die mensen op hun rechterzij draaiden. Daardoor draaiden die patiënten sneller terug op hun linkerzij. Die groep had minder klachten van brandend maagzuur dan de controlegroep. Schuitenmaker: “Wat mij betreft hoort het advies om op de linkerzij te slapen thuis in het totale pakket aan leefstijladviezen dat artsen geven aan mensen met brandend maagzuur.”

Schuitenmaker verdedigt zijn proefschrift woensdag aan de Universiteit van Amsterdam.