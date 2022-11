Verdachten klimaatactie Meisje met de parel voor de rechter

Twee mannen die vorige week werden opgepakt na een klimaatactie bij het beroemde schilderij Meisje met de parel in het Mauritshuis in Den Haag verschijnen woensdag voor de rechter in een zogeheten supersnelrechtzitting. Het gaat om Wouter M., die zijn hoofd tegen het beglaasde schilderij plakte, en om de man die het filmde.

Het duo wordt verdacht van vernieling en openlijk geweld tegen het schilderij. Eerder werd al bekend dat Meisje met de parel zelf niet beschadigd is geraakt, maar de lijst en de achterplaat wel.

Een derde verdachte, die zijn hand tegen het achterpaneel plakte en soep uitgoot over M., ging niet akkoord met een supersnelrechtzitting. Zijn zaak zal vrijdag worden behandeld.