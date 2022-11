Experts zien in vergroening bedrijven dé weg uit energiecrisis

Het vergroenen van bedrijven waardoor zij minder fossiele energie verbruiken en daardoor minder broeikasgassen uitstoten, is een belangrijk antwoord op de energiecrisis, zeggen deskundigen in de Tweede Kamer. De kenners zien in verduurzaming een “reddingsboei” en de enige structurele oplossing. Tegelijkertijd zijn de historisch hoge energieprijzen een “ongekende kans” om de energietransitie te versnellen.

“Het klimaatbeleid kan je zien als een reddingsboei voor de Europese industrie”, zegt onderzoeker Robert Koelemeijer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij bepleit strengere regels over bijvoorbeeld de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) voor “producten op de Europese markt”. Daarmee wordt die markt deels afgeschermd “zolang Europese bedrijven een voorsprong hebben bij het verminderen van CO2-emissies”.

De prijs van gas is simpelweg torenhoog omdat er veel vraag is, en relatief weinig gas, legt directeur Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) uit. “De enige oplossing om dat structureel op te lossen is het overschakelen naar duurzame energiebronnen en de vraag niet maar blijven stimuleren”, aldus Sleijpen. DNB vindt ook dat steun aan bedrijven die veel energie verbruiken “gericht moet zijn op gedragsverandering en het versnellen van de verduurzaming”.

Volgens Bettina Kampman, manager bij onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, biedt de energiecrisis een historische kans “om de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige industrie te versnellen”. In zijn position paper spreekt het bureau van “een sprong in de toekomst van de scenario’s voor een klimaatneutrale industrie”. Daar zitten overigens wel haken in ogen aan omdat “de processen, de energievoorziening en energie-infrastructuur nog niet gereed zijn voor een industrie die veel minder fossiele energie verbruikt”.

Ook belangenclub Natuur en Milieu ziet vooral een buitenkans. “De energiecrisis een historisch keerpunt zijn naar een duurzame samenleving”, zegt programmaleider Michelle Prins. Maar voorwaarde daarvoor is wel dat hierop wordt gestuurd, benadrukt zij.