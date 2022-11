Demonstranten Schiphol blokkeren korte tijd toegangsweg

Honderden demonstranten hebben zaterdag rond het middaguur korte tijd een weg langs de toekomstige vierde terminal op Schiphol geblokkeerd. Ze demonstreren voor een krimp van de luchtvaart.

De blokkade bij de in aanbouw zijnde terminal en pier werd om 12.30 uur beëindigd toen de organisatie opriep over de weg, de Handelskade, in een protestmars weer terug te lopen naar Schiphol Plaza, waar de manifestatie van antiluchtvaartclubs en omwonenden ook begon.

De organisatie van de demonstratie krimpdeluchtvaart.nl zegt tevreden te zijn met het verloop van de actie. De organisatoren schatten dat meer dan 800 demonstranten meededen aan de protestmars. Die werd begeleid door tientallen marechaussees.

Greenpeace en Extinction Rebellion houden hun eigen acties elders op Schiphol, waar de privéjets staan.