Jonge klimaatbeweging: klimaattop niet toegankelijk genoeg

De klimaattop is vanwege de afstand en prijs om er naartoe te gaan niet toegankelijk genoeg, zegt voorzitter Aniek Moonen van de Jonge Klimaatbeweging. “Mensen met een kleiner budget hebben geen mogelijkheden om die afstand af te leggen”, zegt ze. Bovendien worden activisten volgens haar ontmoedigd om überhaupt naar de COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh te gaan.

De Jonge Klimaatbeweging heeft wel de kans gekregen om naar de klimaatconferentie te gaan, onder meer door geld in te zamelen via crowdfunding. Ze vertegenwoordigen daarmee meerdere jongerenverenigingen. Het is belangrijk dat jongeren ook een stem krijgen in het klimaatdebat, vertelt de 24-jarige Moonen. “Het ambitieniveau zou veel hoger komen te liggen als alle diplomaten een veel jongere collega zouden sturen”, denkt ze.

Vorig jaar veranderde op de laatste dag een woord in de slotverklaring op het punt van steenkool. “Uitfaseren” werd het minder stellige “afbouwen”. Veel milieuorganisaties wijzen nog steeds naar dit moment als een pijnlijke verandering. “De rapporten van het IPCC (het VN-klimaatpanel, red.) zijn toch duidelijk genoeg. We moeten – het liefst zo snel mogelijk – geen fossiele brandstoffen meer gebruiken”, aldus Moonen.

Andere vertegenwoordigers die jongeren een stem willen geven op de top zijn Dennis Jansen (24) en Sarah Oey (23) van de Nationale Jeugdraad (NJR). Ze reizen mee met de Nederlandse delegatie. Voor de buitenstaander zijn ze niet van de onderhandelaars te onderscheiden, vertellen ze. “Dat is best wel een luxepositie, we hebben toegang tot alle onderhandelingszalen”, zegt Jansen.

De vertegenwoordigers die zijn gekozen via de NJR vinden dat meer actie nodig is tegen klimaatverandering. “We willen die 1,5 graad behouden, maar als je kijkt wat er daadwerkelijk gebeurt, halen we dat bij lange na niet. We kunnen nog echt een inhaalslag maken, ook op de COP27”, zegt Oey.

Lastig wordt het wel door alle diplomatieke spanningen, zowel tussen China en de VS als door de oorlog in Oekraïne. “Alles dat nu aan geld, tijd en energie in de oorlog wordt gestopt, gaat ook niet naar het maken van de omslag naar een duurzame samenleving’’, verzucht Jansen. Anderzijds had hij tijdens een voorbereidende conferentie in Bonn in juni niet de indruk dat de sfeer zo verziekt was dat er geen vooruitgang meer mogelijk is.

Een aantal andere jongerenorganisaties gaat niet. Milieudefensie Jong zegt zich te laten vertegenwoordigen door de Jonge Klimaatbeweging. Voorzitter Winnie Oussoren vertelt dat ze liever niet wilde vliegen naar Sharm-el-Sheikh. Fridays For Future vindt dat klimaatactivisten uit armere landen juist centraal moeten staan. “Hun stem is veel belangrijker dan die van ons”, aldus Jules Gribling van de organisatie.