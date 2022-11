Verkeer uren vast door defecte afsluitbomen Schipholbrug

Door een technische storing bij de Schipholbrug is de A9 vlakbij Amstelveen in beide richtingen zaterdag afgesloten. Automobilisten die door de storing urenlang stil kwamen te staan, zijn door Rijkswaterstaat omgeleid, meldt de ANWB zaterdag.

De problemen begonnen volgens de ANWB rond 13.30 uur, toen de brug naar beneden was gezakt maar de afsluitbomen niet omhoog gingen. Er is nog geprobeerd om het systeem te resetten, maar dat heeft volgens de dienst niet gewerkt. Rond 16.00 uur werd het stilstaande verkeer uiteindelijk omgeleid.

Het is niet bekend hoe lang de storing zal duren. De ANWB adviseert automobilisten de A9 te mijden en om te rijden via Amsterdam over de A10 Zuid.