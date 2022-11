Maandag geen akkoord verwacht in overleg over asielwet

De coalitiefracties zullen ook maandag geen akkoord bereiken over de wet die regelt dat asielzoekers beter worden verspreid over gemeenten, verwachten ingewijden. Dat zou betekenen dat de deadline die de burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben gesteld niet wordt gehaald. De onderhandelingen hierover verlopen stroef omdat de VVD-fractie er moeite mee heeft dat gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te vangen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft het afgelopen weekend vergeefs geprobeerd om de fractie van zijn partij VVD over te halen met een nieuw voorstel. Hij hoopte daarmee het maandag verlopende ultimatum van de burgemeesters in het Veiligheidsberaad voor te zijn. Voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, heeft eerder gezegd dat burgemeesters “serieus bespreken of zij nog langer een rol kunnen spelen in dit onderwerp” als de deadline niet wordt gehaald.

De andere partijen in de coalitie D66, CDA en ChristenUnie zijn ervoor om gemeenten uiteindelijk te dwingen om opvangcentra te regelen als ze dat blijven weigeren. Ook het kabinet verkiest die lijn. De VVD ziet er meer heil in om gemeenten te belonen als ze meewerken.