12-jarige jongen in Hilversum beroofd onder bedreiging met mes

Een 12-jarige jongen is maandagavond op sportpark Crailoo in Hilversum beroofd. Het slachtoffer was daar op de fiets en werd rond 18.00 uur door twee jongens gedwongen te stoppen. Ze bedreigden hem met een mes en namen spullen weg uit zijn rugzak.

Volgens de politie werden de daders, die waarschijnlijk tussen de veertien en achttien jaar zijn, tijdens de overval gestoord door omstanders en gingen ze er vandoor. De politie sluit niet uit dat ze nog meer mensen hebben geprobeerd te beroven en roept getuigen op zich te melden. Er is een signalement verspreid van de verdachten.