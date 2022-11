65-plusser heeft straks nog 21 jaar voor de boeg

Mensen die in 2028 de leeftijd van 65 jaar bereiken, hebben dan gemiddeld nog dik 21 jaar voor de boeg. Dat becijfert het statistiekbureau CBS. Dat is onder meer belangrijk om de AOW-leeftijd van de toekomst vast te stellen, die in 2027 nog 67 jaar zal zijn. Als mensen steeds langer leven, moet de AOW-leeftijd mogelijk verder omhoog om de uitkering betaalbaar te houden.

De levensverwachting voor vrouwen blijft hoger dan die voor mannen, die nu gemiddeld 2,6 jaar korter leven.

Die levensverwachting van 65-jarigen is tussen 1950 en 2019 van 14,3 jaar naar 20,1 gestegen, maar daalde tijdens de coronapandemie even naar 19,5 jaar. In beide coronajaren stierven ongeveer 10 procent meer mensen dan waarop eerder was gerekend.

In 2022 zijn er tot nu toe 7 procent meer mensen dan verwacht overleden. ” Afhankelijk van de ontwikkeling in de rest van het jaar zal de levensverwachting ook in 2022 lager zijn dan wanneer er geen corona was geweest”, schrijft het CBS.

Toch zal de coronapandemie de over het algemeen stijgende levensduur waarschijnlijk niet nadelig be├»nvloeden, verwacht de organisatie, zich baserend op voorbeelden uit het verleden. “Na vorige perioden met hoge sterfte, zoals de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau.”

Het CBS benadrukt wel dat prognoses altijd “onzeker” zijn.