Ombudsman: journalist kreeg onterecht strafblad na arrestatie UMC

De Nationale ombudsman vindt dat Zembla-journalist Ton van der Ham in 2018 ten onrechte een strafblad heeft gekregen na zijn arrestatie in het UMC Utrecht. Dat twittert de onderzoeksjournalist woensdag in een bericht waarbij hij de uitspraak van de ombudsman deelt.

“Goed nieuws voor de journalistiek”, schrijft Van der Ham. “@nat_ombudsman stelt na onderzoek vast dat ik onterecht een strafblad kreeg na mijn arrestatie in het UMC Utrecht. OM moet beslissing terugdraaien. Dit gebeurde in 2018.” Van der Ham was die dag in het ziekenhuis voor een lezing van een terminaal zieke vrouw, Adrienne Cullen.

In het bijgevoegde persbericht van de Nationale ombudsman valt te lezen dat “een onderzoeksjournalist” na een lezing de spreker wilde interviewen. “Hij had daarover afspraken gemaakt met een voorlichter van dat centrum. Een beveiliger dacht dat de journalist zich niet aan de afspraken hield en gaf de man opdracht om te vertrekken. De journalist deed dat niet en werd aangehouden.” De officier van justitie besloot hem niet te vervolgen, “maar vond dat de journalist zich wel schuldig had gemaakt aan lokaalvredebreuk.”

Dat betekende dat hij een strafblad kreeg. Van der Ham verzocht eerst de officier van justitie een andere beslissing te nemen, maar omdat hij niet tevreden was met de reactie van het OM stapte hij naar de ombudsman. Die oordeelt dat het OM een andere ‘sepotbeslissing’ moet nemen.