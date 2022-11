23 nieuwe leden voor Green Deal Circular Festivals!

Afgelopen maand sloten op het ADE-Greenconferentie 23 Europese festivals zich aan bij Green Deal Circular Festivals (GDCF). Dit is een Europees samenwerkingsverband waar festivals zich aansluiten voor een duurzame festivalsector. De GDCF stimuleert duurzame innovaties op Europese festivals, om zo samen circulair en klimaatneutraal te zijn in 2025. Daarbij richt men zich dan op vijf thema’s: energie, eten en drinken, reizen en transport, materialen en water.

Door de enorme hoeveelheid nieuwe leden is het aantal deelnemende festivals uitgegroeid tot 43, meer dan een verdubbeling dus. Deze 43 festivals komen gezamenlijk uit veertien landen. Nederland is een rijk festivalland en levert daarmee ook een groot aantal deelnemers aan de GDCF, denk bijvoorbeeld aan Mysteryland. Daarnaast wordt GDCF ondersteunt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Festivallen met alle festivalgadgets

Het is niet gek dat er veel Nederlanders betrokken zijn bij de GDCF, want dat Nederlanders goed zijn in het organiseren én bezoeken van festivals is niet nieuw. Denk aan de vele festivals die wij in Nederland kennen: Zwarte Cross, Lowlands, Mystic Garden, Pinkpop, Decibel en Milkshake. Allemaal Nederlandse festivals. Waarom dan niet direct nadenken over duurzaamheid en klimaat.

Nederlanders gaan zelf ook graag naar festivals toe. Zo had Zwarte Cross dit jaar weer 220.000 bezoekers. Wanneer men dan meerdere dagen bij de muziek aanwezig zijn, loopt men standaard tegen dingen aan. Na het bestellen van een flesje drinken, krijgt men bijvoorbeeld het flesje altijd zonder dop. Of de zon brandt toch te veel en iedereen kijkt jaloers naar de mensen met een festivalhoedje. Om de kans op probleempjes zoals deze te voorkomen, gebruiken steeds meer mensen festivalgadgets, zoals een universele dop aan een sleutelhanger, zodat flesjes drinken niet direct leeggedronken hoeven te worden. Steeds vaker worden er ook goede oordoppen gebruikt waardoor mensen de muziek goed kunnen ervaren, maar gehoorschade en een piep in de oor uitblijven.

Mandalaeffect met je bril

Een trending festivalgadget is op dit moment ook de caleidoscoopbril. In allerlei kleuren en maten kun je deze brillen kopen. In de lens van de bril zijn spiegeldeeltjes verwerkt, waardoor de brildrager een soort mandala-achtig effect gaat zien. Dit kan in heldere kleuren, maar ook meerdere kleuren tegelijkertijd. Door dit effect krijgen mensen een boost met het geluksgevoel en lijkt het net alsof zij aan het ‘spacen’ zijn.

De bril is natuurlijk vernoemd naar de caleidoscoop van de Schotse natuurkundige David Brewster. De koker die hij bedacht bestaat uit allerlei spiegeltjes die zijn verwerkt in allerlei hoeken. Aan het eind van die koker bevinden zich dan gekleurde kralen et cetera. Wanneer je dan in de buis kijkt, zie je een soort mandala-effect.

Steeds meer mensen zien het nut van festivalgadgets in, waardoor men steeds vaker mensen kan tegenkomen met jaloersmakende gadgets. Iedereen wil immers goed voor de dag komen op het festival en er valt moeilijk te concurreren met iemand die zowel zijn fles kan dichtschroeven als heerlijk kan dansen met een caleidoscoopbril. Festivals, aangesloten bij de GDCF, doen er overigens wel alles aan om deze gadgets op een goede manier te hergebruiken of te verzamelen. En natuurlijk is het belangrijk dat ze hierbij kunnen rekenen op de duurzame ambities van festivalbezoekers.