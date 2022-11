Topambtenaar blijft betrokken bij onderzoek naar Arib

De topambtenaar die in het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is aangesteld als aanspreekpunt tussen het presidium en het onafhankelijk onderzoeksbureau Hoffman, wordt vooralsnog niet vervangen. Ze heeft niet de leiding over het onderzoek en heeft zelf geen klacht ingediend tegen de werkwijze van Arib toen zij Kamervoorzitter was. Dat stelt het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, in een reactie op kritiek op de rol van het hoofd HR bij het onderzoek.

Omdat zij zelf een klacht zou hebben ingediend tegen de werkwijze van Arib, die ervan wordt beticht een onveilige werksfeer te hebben gecreĆ«erd, zou de onafhankelijkheid van het onderzoek in het geding zijn, stelden twee hoogleraren donderdag in de Volkskrant. Na lang aandringen meldt het presidium donderdagmiddag dat de topambtenaar geen inhoudelijke bemoeienis heeft met het onderzoek. Bij het hoofd HR is “het gedelegeerd opdrachtgeverschap” belegd. “Zij is aanspreekpunt voor de onderzoekers van Hoffmann. Een zeer minimale invulling van het gedelegeerd opdrachtgeverschap”, stelt het presidium in een verklaring.

Ook het management (MT) van de ambtenaren die voor de Tweede Kamer werken, heeft geen klacht of melding tegen Arib ingediend. Drie leden van het MT, onder wie de griffier en het hoofd HR, hebben medio september in een bijeenkomst van het presidium wel gezegd dat zij zelf de sociaal onveilige werksfeer onder Arib hebben ervaren. Zij onderschreven op die bijeenkomst, namens het hele MT, de inhoud van de brief met anonieme klachten over Arib. Die brief is voor een unaniem presidium mede aanleiding geweest om een onafhankelijk onderzoek naar Arib in te stellen.

Arib was van 2016 tot 2021 Kamervoorzitter. In die periode zou ze een schrikbewind hebben gevoerd en voor een onveilige werksfeer hebben gezorgd, luidt de kritiek van anonieme melders.

Uiterlijk maandag laat het presidium weten of het onderzoek naar Arib wordt opgeschort. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, die twijfelt over de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat door de Rijksrecherche onderzoek wordt gedaan naar het lek rondom het onderzoek naar Arib. Dat is standaard na een aangifte, meldt een woordvoerder van het OM na een bericht in De Telegraaf. Het presidium deed begin oktober aangifte.