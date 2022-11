Vier militairen aangehouden voor bezit harddrugs

Vier militairen zijn door de Koninklijke Marechaussee aangehouden op verdenking van het bezit van harddrugs. Twee zijn donderdagochtend aangehouden in Nederland, een in Duitsland en een op Sint-Maarten. Of het ging om een delict in werk- of priv├ętijd kon een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. Hij sluit meer aanhoudingen niet uit.

De marechaussee kwam de militairen op het spoor naar aanleiding van een onderzoek dat eerder dit jaar was gestart. Details over het onderzoek kan de woordvoerder niet geven. Onder leiding van het Openbaar Ministerie in Arnhem wordt het onderzoek voortgezet.